شكرا لاهتمامكم بخبر ارتفاع أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن اضطرابات القطاع المصرفي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ارتفاع أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن اضطرابات القطاع المصرفي



ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين مع انحسار المخاوف بشأن الاضطرابات في القطاع المصرفي.

زادت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.4% إلى 75.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:40 بتوقيت غرينتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69.65 دولار للبرميل بارتفاع 39 سنتا أو 0.6%.

وارتفع برنت 2.8% الأسبوع الماضي، في حين زاد خام غرب تكساس 3.8% بعد أن هدأت اضطرابات القطاع المصرفي.

وقال محل الأسواق في شركة آي.جي، توني سيكامور، إن ارتفاع أسعار النفط كان بمثابة انتعاش مريح وجزء من تصحيح بعد انخفاض بنسبة 16% في الأسبوعين الماضيين.

وانتعشت الأسعار أيضا بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سينشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء المجاورة مما أدى إلى تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في أوروبا بشأن أوكرانيا.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن موسكو تقترب جدا من تحقيق هدفها بخفض إنتاج الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا إلى نحو 9.5 مليون برميل يوميا.

وأظهرت بيانات من مصادر بالصناعة وحسابات لرويترز يوم الجمعة أن روسيا تعتزم خفض تشغيل المصافي في أبريل/نيسان مما يسمح لها بالحفاظ على صادرات النفط الخام مع الإلتزام بخفض الإنتاج المعلن سابقا.

وبالنظر إلى النفط الخام، فإن صادرات المنتجات النفطية الروسية هي الأكثر تضررا حتى الآن من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة مع وجود أطنان من الديزل على متن السفن بانتظار المشترين.