أخبار اليمن : إتلاف أكثر من طني كلور بأمانة العاصمة

إتلاف أكثر من طني كلور بأمانة العاصمةأتلف مكتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة، أمس، أكثر من طنين من مادة كلور منتهية الصلاحية وتالفة.

وأوضح مدير مكتب الصناعة في الأمانة ماجد السادة، أن عملية الإتلاف تمت وفقًا للإجراءات القانونية، ومشاركة نيابة الصناعة والتجارة.

ولفت إلى أن مكتب الصناعة وفروعه في المديريات دشن أعمال النزول الميداني إلى الأسواق والمحلات التجارية بجميع مديريات الأمانة، للرقابة على تنفيذ القائمة السعرية الجديدة والتي تضمنت تخفيض عدد من السلع الأساسية.

وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه أي مخالفات للقائمة السعرية وضبط المخالفين.. مهيباً بجميع التجار الالتزام بأسعار البيع الجديدة، وإشهار القائمة السعرية، وعدم التلاعب بأقوات الناس.

ودعا السادة كافة المواطنين إلى المشاركة في عملية الرقابة على الأسعار والسلع الغذائية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم المجاني "174"، بما يكفل حماية المستهلك وردع المتلاعبين خاصة خلال شهر رمضان.