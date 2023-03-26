شكرا لاهتمامكم بخبر مستحيل اشتغل مع غادة عبد الرازق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مستحيل اشتغل مع غادة عبد الرازق



يبدو أن خلافات الماضي بين الفنانة المصرية غادة عبد الرازق والمخرج محمد سامي، ستظل عالقة لسنوات، ولن تقتصر على الثنائي فقط بل ستمتد إلى أطراف أخرى.

غادة عبد الرازق بدورها تتجاوز مثل هذه الأمور، حيث تستعين في مسلسلها الذي يعرض في شهر رمضان، بالفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، رغم وجود أزمة كبرى بين غادة عبد الرازق وأحمد زاهر والد ليلى.

الأمر مستحيل

لكن الأمر لم يكن بمثل هذه البساطة لدى الفنانة المصرية مي عمر زوجة المخرج محمد سامي، حيث حلت ضيفة على لقاء تلفزيوني في شهر رمضان، وتلقت سؤالا حول إمكانية العمل مع غادة عبد الرازق.

لتؤكد مي عمر أن هذا الأمر مستحيل، بسبب الخلاف القديم بين غادة عبد الرازق والمخرج محمد سامي، ولم تكن هي طرفا فيه وقتها، كما أنه انتهى باعتذار غادة عبد الرازق للمخرج محمد سامي.

لا كيمياء

كما بررت مي عمر رفضها لهذه الفرضية، بكونها ترى أن العمل الناجح لابد فيه من وجود كيمياء بين الممثلين، وهو الأمر الذي لا يتواجد بينها وبين غادة عبد الرازق.

السبب في افتقاد الأمر يعود إلى الخلاف الذي وقع قبل سنوات، وهو ما علقت عليه قائلة “مش معنى انه اتعدى ان احنا نشتغل مع بعض يعني”

وعما إذا كانت هي المقصودة في هذا الخلاف، أكدت مي عمر أنها كانت بعيدة للغاية عن الأمر ولا علاقة لها به، لكنها لابد أن تغضب لأن الأمر يتعلق بزوجها في النهاية.

وفي نهاية حديثها أكدت مي عمر أن هناك أمور من الممكن تجاوزها، ولكن هناك أمور أخرى لا يمكن تجاوزها مهما مر الوقت، وهو ما ينطبق على تلك الأزمة.