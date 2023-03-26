شكرا لاهتمامكم بخبر “إيسترن كومباني” تعلن رفع أسعار السجائر في مصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “إيسترن كومباني” تعلن رفع أسعار السجائر في مصر



قررت الشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، تطبيق زيادة سعرية على كافة منتجات الشركة من السجائر، والسيجار، والمعسل، ودخان البيئة والشعر، واعتماد لائحة أسعار جديدة بسعر البيع للمستهلك، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 25 مارس الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أنه تقرر زيادة سعر صنف بوكس 10 إلى 15 جنيهاً، وسعر كليوباترا كينج سايز إلى 23 جنيها.

وبحسب البيان، فقد تقرر زيادة أسعار أصناف كل من (كليوباترا سوفت كوين، وبوسطن/بلومنت، وكليوباترا بوكس (أبيض/ألوان)، وكليوباترا سوبر، ومونديال (أحمر/أرزق/سيلفر)، ومونديال سويتش (منتول/بلوبيري)، وكليوباترا بلاك، وماتوسيان سوبر إلى 24 جنيهاً.

وتقرر أيضًا زيادة سعر فايسروي/بال مال إلى 33 جنيها.

وفيما يتعلق بمنتجات السيجار، ارتفعت سعر صنف “ميزي توسكاني”، إلى 80 جنيها للعلبة، و”توسكاني إسبيشيال” إلى 150 جنيها، و”ميديانيتوس” سادة/روائح إلى 160 جنيهاً، و”ميديانيتوس إسبيشيال” سادة/روائح إلى 600 جنيه.

وزيادة سعر السيجار فيرونا سادة /روائح عبوة (10) إلى 115 جنيهاً، وفيرونا سادة/روائح (عبوة 20) إلى 200 جنيه.

ووفقا للبيان، تقرر زيادة سعر السجار “ميني فيرونا” إلى 65 جنيهاً، و”كورونا” صغير إلى 170 جنيهاً، و”كورونا” كبير إلى 190 جنيهاً، و”كورونا خوسية تيوب” إلى 550 جنيهاً، و”كورونا ديلوكس” إلى 4500 جنيه، و”روبستو” إلى 1000 جنيه، و”تشرشل تيوب” إلى 310 جنيهات، و”بارونيت” إلى 1050 جنيهاً.

وفيما يتعلق بالأسعار الجديدة لمنتجات دخان البيبة والشعر فقد تقرر زيادة صنف “كابتن” إلى 45 جنيهاً و”ليجيشن” إلى 55 جنيهاً، و”سيمفوني شيري”، ودخان الشعر ماتوسيان (أحمر- أخضر) إلى 60 جنيهاً.

وفيما يتعلق بمنتجات المعسلات، فقد تقرر زيادة سعر المعسل “سلوم وقص” عبوة (70) غراماً إلى 9 جنيهات، وعبوة (120) غراماً إلى 15 جنيهاً، وعبوة 500 غرام إلى 55 جنيهاً.

وتقرر زيادة معسل “أبو نجمة” عبوة (100) إلى 11 جنيهاً، وعبوة (500) غرام إلى 45 جنيهاً، وعبوة (1000) غرام إلى 85 جنيهاً، وصنف “وان فوريو” عبوة (250) جراماً إلى 85 جنيهاً.