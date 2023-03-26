شكرا لاهتمامكم بخبر إيداع 925 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” بالسعودية لشهر مارس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن إيداع 925 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” بالسعودية لشهر مارس



أعلن صندوق التنمية العقارية في السعودية، اليوم الأحد، إيداع أكثر من 925 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر مارس 2023، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%.

وبين الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر مارس الحالي جرى تخصيصه دعماً لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى مارس 2023، تجاوز 46.2 مليار ريال.

وأوضح ماضي أن الصندوق أطلق المرحلة الثانية من حوكمة المنتجات التمويلية، ووفّر خدمة إلكترونية تتيح لمستفيدي منتج البناء الذاتي تحديث مراحل بناء منازلهم، في سياق حرصه على استمرارية الدعم السكني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأكد ماضي على أهمية التزام مستفيدي “البناء الذاتي” مباشرة مراحل بناء سكنهم ومتابعة مراحل إكماله وجاهزيته للسكن وفق المعايير الهندسية والفنية المعتمدة، بما يضمن دعم الصندوق لمستفيدي المنتج وتسهيل رحلة تملكهم خلال المدة الزمنية، التي نصت عليها العقود التمويلية ولائحة الدعم السكني.

يُذكر أن “الصندوق العقاري” يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، ومنصة المستشار العقاري، إضافة إلى أجهزة الخدمات الذاتية في جميع فروعه وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.