عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أميركا.. توقعات بارتفاع التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والوقود بـ4.7% في فبراير



تترقب الأسواق القراءة المقبلة لمؤشر الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، الذي يستثني الغذاء والوقود والذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.4% في فبراير، على أساس شهري، وفقًا لمتوسط التوقعات في ​​مسح أجرته وكالة بلومبرغ.

وسيسجل المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لتقييم الضغوط التضخمية الأساسية، والذي سيصدر يوم الجمعة، أعلى نسبة ارتفاع منذ بونيو الماضي.

وبالمقارنة مع فبراير 2022 فمن المتوقع أن يرتفع مقياس التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والوقود بنسبة 4.7%، بينما من المتوقع أن يسجل المقياس العام للتضخم ارتفاعا بنسبة 5.1% وكلاهما يزيد عن ضعف المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

يشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة يوم الأربعاء الماضي للاجتماع التاسع على التوالي بـ 25 نقطة أساس إلى أعلى مستوى منذ 2007.