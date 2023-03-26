عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن شركة “نفط الكويت” تتعامل مع حريق محدود في بئر نفط



قال بيان لشركة نفط الكويت اليوم الأحد إنها تتعامل مع “حريق محدود” في بئر شهد حادث تسرب نفطي في غرب الكويت يوم الاثنين الماضي.

وأضاف البيان أن الحريق اندلع بسبب سوء الأحوال الجوية ولم يتم تسجيل إصابات في موقع الحادث.

وذكر البيان أن عمليات الشركة في المنطقة لم تتأثر بالحريق.