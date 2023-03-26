شكرا لاهتمامكم بخبر “مصيبة”.. غريب بجانب محمد صلاح على أرض الملعب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “مصيبة”.. غريب بجانب محمد صلاح على أرض الملعب



لم تمر مباراة منتخب مصر الوطني ضد مالاوي في تصفيات كأس الأمم الجمعة الماضي، مرور الكرام.

فبعدما ظهر أحدهم جوار محمد صلاح في أرض الملعب، انتقد مدرب نادي الإسماعيلي السابق أحمد حسام ميدو، الحادث.

“مصيبة في التأمين”

ورأى أن الواقعة تعني مصيبة في التأمين، مشددا على أن هذا الشخص الذي ظهر فجأة لو مرّ من جانب صلاح وكان مسلّحاً مثلاً لكان ألحق ضرراً لا يحمد عقباه.

وقال: “عارفين ده هيكون صداه عامل إزاي في العالم”.

كما شدد على ضرورة مراقبة من يدخل إلى أرض الملعب، مؤكداً أن ما من حق أي أحد الدخول إلى الملعب إلا المخوّلين بذلك، قائلاً: “لازم يكون في تأمين بشكل أفضل”.

هزّ الشباك في 20 دقيقة

يشار إلى أن محمد صلاح كان سجل هدفه الدولي رقم 50 خلال فوز مصر على ضيفتها مالاوي 2-صفر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2024 يوم الجمعة.

واحتاج أيقونة ليفربول إلى 20 دقيقة ليهز الشباك من متابعة لتمريرة عرضية للظهير الأيسر محمد حمدي.

في حين ضاعف عمر مرموش تقدم أصحاب الضيافة مستغلا هفوة دفاعية قبل نهاية الشوط الأول لترفع مصر رصيدها إلى 6 نقاط من 3 مباريات في صدارة المجموعة الرابعة بفارق ثلاث نقاط عن غينيا ومالاوي وإثيوبيا وتلعب غينيا مع إثيوبيا في وقت لاحق.