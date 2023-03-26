عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن زيادة طاقتنا الإنتاجية سيعزز أمن الطاقة في الصين



أكد رئيس شركة أرامكو السعودية، وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، على دعم أرامكو لأمن وتطوّر الطاقة في الصين، عبر الشراكات الإستراتيجية والمشاريع المشتركة وباستخدام تقنيات خفض الانبعاثات، التي تُمكّن من تصنيع منتجات منخفضة الكربون، وكيميائيات، ومواد متقدمة.

وأضاف الناصر، خلال كلمته في منتدى التنمية الصيني، أن زيادة أرامكو طاقتها الإنتاجية بمقدار مليون برميل يومياً إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027، سيعزز “أمن الطاقة الصيني” على المدى الطويل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أن التحول العالمي للطاقة يحتاج بشدة إلى “بعض الواقعية والوضوح”.