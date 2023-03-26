شكرا لاهتمامكم بخبر بيع أغلى ساعة في العالم بمزاد عبر الإنترنت.. هذا ثمنها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بيع أغلى ساعة في العالم بمزاد عبر الإنترنت.. هذا ثمنها!



بيعت ساعة نادرة من باتيك فيليب “Patek Philippe”، مقابل 5.8 مليون دولار في هونغ كونغ، وهو أعلى سعر تم دفعه على الإطلاق لساعة في مزاد عبر الإنترنت.

من جانبها، قالت دار كريستيز للمزادات في بيان إن ساعة باتيك فيليب “Sky Moon Tourbillon” ذات الميناء الأزرق المصنوعة يدوياً والعلبة المحفورة يدوياً من الذهب الأبيض، حققت 45.45 مليون دولار هونغ كونغ يوم الثلاثاء، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

ويظهر السعر أن هواة جمع العملات لا يزالون على استعداد للبحث عن الساعات النادرة على الرغم من المشكلات المقلقة في القطاع المصرفي.

وتعد الساعات باهظة الثمن هي أحد سلع الرفاهية المفضلة لدى المصرفيين الذين يستخدمون السيولة النقدية من المكافآت السنوية لاقتنائها، لكنهم يواجهون الآن أوقاتاً عصيبة بعد الاستحواذ الطارئ على “كريدي سويس” من قبل منافسه “UBS Group AG”، فضلاً عن انهيار بنك “سيليكون فالي”.

تم بيع ساعة “Patek Philippe”، في الأصل في جنيف في عام 2015 وتعتبر من بين أكثر الساعات تعقيداً في العالم. إذ أنها تتميز بـ 12 ما يسمى بـ “المضاعفات” أو الوظائف الخاصة ضمن حركتها الميكانيكية، بما في ذلك التقويم الدائم مع عرض التاريخ الرجعي ومكرر الدقائق المتناغم.

يأتي ذلك، فيما ارتفعت أسعار السوق الثانوية والمزادات لبعض الساعات الفاخرة الأكثر شهرة التي تصنعها العلامات التجارية السويسرية مثل؛ “رولكس”، و”باتيك”، و”أوديمار بيجيه”، إلى مستويات غير مسبوقة خلال الوباء وحتى الربع الأول من عام 2022. ومع ذلك، فقد انخفضت بشكل حاد مع بدء أسعار الفائدة في الارتفاع وبدأت العملات المشفرة في الانهيار.

من جانبه، قال نائب الرئيس ورئيس قسم الساعات في دار مزادات “كريستيز آسيا والمحيط الهادئ”، ألكسندر بيغلر، في بيان: “لا تزال هناك سوق نابضة بالحياة للغاية للساعات في جميع أنحاء العالم، ويتجلى ذلك من خلال العطاء العالمي الشغوف الذي شهده هذا البيع”.