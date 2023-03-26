شكرا لاهتمامكم بخبر 60 ثانية.. واتساب يخصّ حاملي أيفون بميزة جديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن 60 ثانية.. واتساب يخصّ حاملي أيفون بميزة جديدة



لا يزال تطبيق المراسلة الأشهر في العالم واتساب يسابق الزمن لمنع منافسيه الجدد من الوصول إللى قلوب المستخدمين.

وفي جديد التحديثات، يختبر تطبيق التراسل الفوري، ميزة جديدة ُتمكّن مستخدمي أجهزة أيفون من تباُدل الرسائل المرئية القصيرة، والتي ستكون مشفرة من طرف إلى طرف لضمان الخصوصية، وفقاً لموقع “WABetaInfo”.

60 ثانية فقط

وتعمل الميزة الجديدة بنفس طريقة الرسائل الصوتية حيث سيتيح التحديث المنتظر للتطبيق رمز الكاميرا بجوار رمز الميكروفون لالتقاط رسالة مرئية.

كما من المتوقع أن تكون مدة الرسائل 60 ثانية فقط.

ولن يتمكن المستخدمون من حفظ أو إعادة توجيه الرسائل المرئية إلى محادثات أخرى.

واتساب (شترستوك)

وسيبقي التطبيق على خاصية أخذ لقطات شاشة، حيث جرى رصد خصائص الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي 73.0.6.23.

“لا غنى عنه”

يذكر أن “واتساب” أصبح لا غنى عنه في الحياة اليومية، فهو أحد تطبيقات المراسلة الأكثر شيوعاً وشعبية حول العالم، مع أكثر من ملياري مستخدم.

كما من المقرر أن يبدأ التطبيق الأخضر بطرح الميزات الجديدة على مستوى العالم خلال الأسابيع المقبلة.