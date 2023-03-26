عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تسريب فيديو لتدريب عسكريين يثير ضجة بالكويت



بعد انتشار مقطع فيديو يظهر إحدى الدورات العسكرية في معسكر قوات الأمن الخاصة بالكويت، دخلت الحكومة خط الأزمة. فقد أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح بفتح تحقيق عاجل وفوري بشأن مقطع الفيديو المتداول. محاسبة المتورطين وأضاف بيان الوزارة أن الأمر جاء للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة من قام بالتصوير ونشر المقطع. أتى هذا بعدما تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإحدى الدورات العسكرية في معسكر قوات الأمن الخاصة خلال الساعات الماضية، ما فجر غضبا واسعا، خصوصا وأن مثل هذه الدورات تكون سرية. يذكر أنه وبعد تداول المقطع، نشرت إدارة الإعلام الأمني بيانا نقلا عن وزارة الداخلية أعلنت فيه الإجراءات المراد اتخاذها لمحاسبة المتورطين.



تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

شارك هذه المقالة مع أصدقائك! فايس بوك

تويتر

Whatsapp