شكرا لاهتمامكم بخبر أخطر ما يواجهه الأميركيون: ماذا تفعل بديون بطاقتك الائتمانية؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أخطر ما يواجهه الأميركيون: ماذا تفعل بديون بطاقتك الائتمانية؟







قبل أيام، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي للمرة التاسعة منذ مارس الماضي. وفي كل مرة يرفع فيها الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة، ترتفع معدلات الإقراض التي تفرضها البنوك على عملائها. وهذا يعني أن ديون المستهلكين، لا سيما ديون بطاقات الائتمان ذات الأسعار المتغيرة، ستصبح أكثر تكلفة.

في مذكرة بحثية حديثة، قال كبير المحللين الماليين في “بنك ريت”، جريج ماكبرايد: “لقد وصل متوسط سعر بطاقة الائتمان الآن إلى مستوى قياسي مرتفع فوق 20%، هذا أعلى بكثير من متوسط 16.3% في بداية عام 2022”.

وأضاف: “إذا كنت تسدد فاتورتك بالكامل كل شهر فهذا لا يعنيك.. ولكن إذا كان لديك رصيد، وخاصة إذا كنت تدفع الحد الأدنى فقط من المبلغ المستحق، فسوف تقوم بدفع المزيد من الدولارات كل شهر للحصول على الفائدة فقط وسيستغرق الأمر وقتًا أطول لسداد ما تدين به”. وتابع”: “أتوقع أن ترى سعر الفائدة الخاص بك يرتفع في غضون بضع بيانات”.

لكن أفضل رهان لك هو محاولة العثور على بطاقة تحويل رصيد جيدة بسعر أولي بنسبة 0% ووضع خطة لسداد ما تدين به في الأشهر المقبلة قبل أن يبدأ السعر المرتفع.

وأضاف “ماكبرايد”: “اشحن جهود سداد ديونك بعرض تحويل رصيد بنسبة 0%، وبعضها يستمر حتى 21 شهرًا.. هذا يعزلك عن ارتفاع الأسعار مرة أخرى ويمنحك مدرجًا لسداد الدين مرة واحدة وإلى الأبد”.

لكن اكتشف أولاً الرسوم، إن وجدت، التي سيتعين عليك دفعها (مثل رسوم تحويل الرصيد أو الرسوم السنوية)، وما هي الغرامات التي ستكون مفروضة على المدفوعات المتأخرة أو الفائتة خلال فترة معدل الصفر. أفضل استراتيجية هي دائمًا سداد أكبر قدر ممكن من رصيدك الحالي – في الوقت المحدد كل شهر – قبل انتهاء فترة معدل الصفر. بخلاف ذلك، سيخضع أي رصيد متبقٍ لسعر فائدة جديد قد يكون أعلى مما كان عليه من قبل، إذا استمرت الأسعار في الارتفاع.

وإذا لم تقم بالتحويل إلى بطاقة رصيد بنسبة صفر، فقد يكون هناك خيار آخر وهو الحصول على قرض شخصي بسعر فائدة ثابت منخفض نسبيًا.

ووفق شبكة “سي إن إن”، فقد بلغ متوسط معدل القرض الشخصي 10.82% اعتبارًا من 22 مارس. لكن أفضل سعر يمكنك الحصول عليه يعتمد على دخلك ودرجة الائتمان ونسبة الدين إلى الدخل.

ونصح “بنك ريت”، أنه للحصول على أفضل صفقة، فعليك أن تطلب من بعض المقرضين تقديم عروض أسعار قبل ملء طلب القرض.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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