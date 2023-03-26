أخبار اليمن : صنعاء تقر تخفيض سعر أشهر سلعة رمضانية

صنعاء تقر تخفيض سعر أشهر سلعة رمضانيةأقرت وزارة الصناعة والتجارة اليوم الأحد، تخفيضاً جديداً في أسعار سلعة (لبن الزبادي) التي يتزايد الإقبال على استهلاكها في شهر رمضان المبارك.

وألزمت الوزارة مصانع الألبان بخفض علبة الزبادي حجم 500 جرام من 400 ريالاً إلى 300 ريالاً، بفارق تخفيض 100 ريال.

فيما جاء التخفيض في العلبة عبوة 400 جرام من 300 ريالاً إلى 250 ريالاً، بفارق تخفيض بلغ خمسون ريالاً.

وبالمثل أقرت تخفيض سعر علبة الزبادي 200 جرام من 150 ريالاً إلى 125 ريالاً، بفارق تخفيض قدره 25 ريالاً.

ودعت وزارة الصناعة والتجارة المواطنين إبلاغها عن أية مخالفات في قائمة أسعار الزبادي.