أخبار اليمن : أبو علي يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان

أبو علي يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضانتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابوراس، برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، من عميد البرلمانيين اليمنيين، عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الشيخ زيد محمد أبو علي، جاء فيها:

الأخ الشيخ/ صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكرم

بمناسبة شهر رمضان المبارك، أتقدم اليكم بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية الغالية والتي تأتي ومازال شعبنا يتطلع الى الانعتاق من دوامة الصراع والتطاحن الذي مازال يكبده الكثير من امكاناته البشرية والمادية ويهدد حاضره وومستقبله وانجازاته التاريخية في الثورة والوحدة والجمهورية.

سيادة رئيس المؤتمر

إننا نثمن عالياً عظمة مواقفكم الوطنية المنتصرة لشعبنا والمؤمنة بالحوار الوطني المسئول وعلى كل ماتبذلونه من جهود جبارة في سبيل الحفاظ على الجبهه الداخلية وفي مواجهة كافة التحديات الكبرى التي يواجهها وطننا وتنظيمنا الرائد في هذه المرحلة الخطيرة والعصيبة من تاريخه.

وفي هذه المناسبة الدينية العظيمة، نجدد لكم التأكيد بأننا سنظل إلى جانبكم من أجل ترسيخ وتجذير قيم الوسطية والاعتدال بأعتبارها ضمانات حقيقية لخروج اليمن وشعبها من دائرة الصراع ومن خلال الحوار المسئول المتجرد عن أي مصالح أنانية ضيقة وحتى يواصل تنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام انجازاته الوطنية المعبرة دوماً عن تطلعات وأمال اليمنيين الرافضة للعدوان والحصار واستمرار الصراع والتطاحن وترسيخ عرى الأمن والاستقرار والأمن والسلم الاجتماعيين.

سيادة الرئيس

ندعو الله العلي العظيم أن يوفقكم وأن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة وقد تحقق لشعبنا تطلعاته المشروعة، وأن يعم السلام والأمن كل ربوع اليمن.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوكم:

الشيخ زيد أبوعلي

عميد البرلمانيين اليمنيين

عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام