شكرا لاهتمامكم بخبر “أسياد” العمانية للنقل البحري تحقق أرباح 140 مليون دولار في 2022 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “أسياد” العمانية للنقل البحري تحقق أرباح 140 مليون دولار في 2022



كشفت شركة أسياد للنقل البحري العمانية، عن تحقيق صافي ربح 54 مليون ريال (140 مليون دولار) في 2022، فيما نمت الإيرادات إلى 385 مليون ريال عُماني (مليار دولار).

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “أسياد للنقل البحري والحوض الجاف” إبراهيم النظيري، أن حجم أصول الشركة تجاوز 577 مليون ريال (1.5 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.

وأشار النظيري إلى أن تكلفة عمليات الصيانة الروتينية لأسطول الشركة تبلغ نحو 35 مليون ريال عماني سنويًّا، وتتم الصيانة الدورية لأسطول الشركة في الحوض الجاف بالدقم بشكل كامل منذ عام 2014م، إلا في الحالات الطارئة والتي تتمثل في بُعد السفينة عن سلطنة عُمان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية.

وقال إن إجمالي السفن بأسطول أسياد للنقل البحري بلغ 84 ناقلة بمختلف الاستخدامات بنهاية عام 2022، مضيفا أن الشركة تخطط لتزويد أسطولها بسفينتين للحاويات في 2023 وشراء 3 سفن أخرى لنقل المواد السائبة.

وأوضح أن أسطول “أسياد للنقل البحري” وصل إلى 220 ميناء حول العالم، منها موانئ قامت الشركة بزيارتها بشكل متواصل، لتصل زيارات أسطول الشركة للموانئ نحو 950 زيارة خلال عام 2022، ونقلت الشركة خلالها ما يقارب 300 مليون برميل من خام النفط، وكميات كبيرة من المواد السائبة.

وأفاد أن حصة الشركة تبلغ 12% من السوق المحلي في المواد السائبة، وتخطط للتوسع لتصل إلى نسبة 30% بحلول عام 2027م، فيما تبلغ حصة الشركة من تصدير الغاز الطبيعي المسال 34%.