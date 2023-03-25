عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بالصور.. ضجة حول استقبال نجل ترودو لبايدن بدون حذاء وبجوارب “متسخة”



أثار نجل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ضجة واسعة بسبب طريقة استقباله الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته الرسمية الأولى إلى كندا.‏ وظهر كزافييه، نجل ترودو الأكبر، من دون حذاء ومرتديا جوارب “متسخة”، خلال استقبال بايدن وزوجته جيل في منزل والديه. وكتب أحد الحسابات: “هل هذا هو الابن الأكبر لجاستن ترودو، هل أيقظه أحدهم للتو وأخبره أن يرتدي ملابسه لأن الرئيس قادم، قميص مجعد وجوارب قذرة. يا لها من طريقة جيدة لتمثيل كندا”.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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