شكرا لاهتمامكم بخبر مجموعة “البريكس” تعين رئيسا لبنك التنمية الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مجموعة “البريكس” تعين رئيسا لبنك التنمية الجديد



قال بنك التنمية الجديد، وهو بنك متعدد الأطراف أسسته مجموعة دول “بريكس”، أمس الجمعة إن مجلس محافظيه انتخب بالإجماع رئيسة البرازيل السابقة ديلما روسيف رئيسة جديدة له.

ودول مجموعة “بريكس” هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وستحل روسيف التي تولت رئاسة البرازيل من 2011 حتى عزلها نيابيا في 2016 خلال كساد شديد محل ماركوس ترويخو وستكمل فترة البرازيل في الرئاسة الدورية للبنك حتى السادس من يوليو/تموز 2025، وفق رويترز.

وأصبحت مصر بشكل رسمي عضواً جديداً في بنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول البريكس، بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

وأشار بنك التنمية الجديد، الأسبوع الماضي، إلى أن مصر أصبحت رسمياً عضواً جديداً فيه اعتبارا من 20 فبراير من هذا العام، لكن الإخطار بذلك لم يظهر إلا في 22 مارس.

وكان مجلس محافظي البنك، قد فوض الإدارة فيه، بإجراء محادثات رسمية مع الدول الأعضاء الجديدة المحتملة في نهاية عام 2020، ووافق بنك التنمية الجديد على قبول عضوية مصر في ديسمبر 2021، وفي سبتمبر من نفس العام، تم اتخاذ القرار نفسه بالنسبة للإمارات العربية المتحدة وأوروغواي وبنغلاديش، وحازت جميع هذه الدول باستثناء الأوروغواي على العضوية بشكل رسمي في البنك بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

وتم إنشاء بنك التنمية الجديد من قبل دول “البريكس” على أساس اتفاقية حكومية دولية، تم توقيعها في قمة البريكس السادسة في مدينة فورتاليزا البرازيلية في يوليو 2014.

والغرض من أنشطة البنك هو تمويل مشاريع البنية التحتية، والتنمية المستدامة، في دول البريكس والبلدان النامية، ووافق طيلة فترة عمله، منذ أن تم إنشاؤه، على أكثر من 90 مشروعاً بإجمالي 32 مليار دولار، لدعم مجالات مثل النقل وإمدادات المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والبناء المدني.