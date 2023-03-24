شكرا لاهتمامكم بخبر سامسونغ تطلق هاتف Galaxy F14.. بطارية كبيرة وسعر منافس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن سامسونغ تطلق هاتف Galaxy F14.. بطارية كبيرة وسعر منافس



أعلنت شركة سامسونغ اليوم الجمعة عن هاتفها الذكي الجديد (غالاكسي إف14) Galaxy F14 الذي يقدم مواصفات شبيهة بمواصفات هاتفي الشركة الحاليين: (غالاكسي أي14 5جي) Galaxy A14 5G، و(غالاكسي إم14) Galaxy M14.

وتشترك الهواتف الذكية الثلاثة في بعض المواصفات، مثل: الشاشة، والمعالج، وفي دعم شبكات الجيل الخامس 5G. ويمتاز (غالاكسي إف14) عن (غالاكسي أي14 5جي) بسعة البطارية، ولكنه يشترك مع (غالاكسي إم14) في هذه الميزة، ولكنه يمتاز عن الهاتفين بسرعة الشحن.

ويقدم (غالاكسي إف14) شاشة من نوع (بي إل إس إل سي دي) PLS LCD بمعدل تردد قدره 90 هرتز، وبقياس 6.6 بوصات وبدقة 2,408×1,080 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9 وطبقة حماية من زجاج (غوريلا غلاس 5) Gorilla Glass 5 من شركة (كورنينغ) Corning.

ويعمل الهاتف، الذي يأتي مع حساس لبصمات الأصابع وُضع في زر جانبي، بواجهة المستخدم (ون يو آي كور 5.1) One UI Core 5.1 القائمة على نظام التشغيل أندرويد من شركة غوغل. مع الإشارة إلى أن One UI Core 5.1 هي نسخة مخففة من واجهة المستخدم التي توفرها سامسونغ في هواتفها الأقوى. وتَعِد الشركة بإطلاق إصدارين جديدين من أندرويد وتحديثات أمنية لمدة أربع سنوات.

ويحتوي (غالاكسي إف14) على معالج ثماني النوى من نوع (إكسينوس1330) Exynos 1330 المصنوع بتقنية 5 نانومتر. وهو يعمل بتردد 2.4 غيغاهرتز مع معالج الرسومات (مالي-جي68 إم بي2) Mali-G68 MP2.

وتأتي ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 4 غيغابايت، أو 6 غيغابايت، وتأتي ذاكرة التخزين الداخلي بسعة 128 غيغابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي إتش سي) microSDHC.

وتأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية للهاتف بدقة 50 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وتأتي الكاميرا الأخرى المصممة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. أما الكاميرا الأمامية التي تقع في قطع أعلى الشاشة، فهي تأتي بدقة 13 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

ويمتاز (غالاكسي إف14) ببطاريته التي تأتي بسعة 6,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 25 واط.

وتعتزم سامسونغ طرح الهاتف بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأخضر، والأرجواني. وسيبدأ بيعه في الهند أولًا اعتبارًا من 30 مارس الجاري، وذلك بسعر يعادل 150 دولارًا أميركيًا لخيار 4 غيغابايت/ 128 غيغابايت، وبسعر يعادل 175 دولارًا لخيار 6 غيغابايت/ 128 غيغابايت.