عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن لدينا إيرادات “كبيرة” من التذاكر محتجزة في نيجيريا



قالت شركة طيران الإمارات اليوم الجمعة إن إيرادات “كبيرة” من بيع التذاكر محتجزة في نيجيريا وإنها لم تحرز سوى تقدم بطيء في تحويل الأموال المحتجزة من أكبر اقتصاد في أفريقيا.

وأمس الخميس قال وزير الطيران النيجيري هادي سيريكا للصحفيين إن شركة طيران الإمارات تلقت معظم أموالها من نيجيريا ولها حوالي 35 مليون دولار لا يزال يتعين تحويلها.

وقالت المتحدثة باسم طيران الإمارات رولا تادرس عبر البريد الإلكتروني إن حوالي 50%، من المبالغ التي تمت الموافقة على تحويلها قد فات موعد إعادتها وإن العملية “لا تزال محفوفة بالتأخيرات المستمرة”.