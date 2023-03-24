عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن سهم دويتشه بنك يهبط 9% بعد ارتفاع مفاجئ في تكلفة التأمين ضد التخلف عن السداد



تراجعت الأسهم بأكثر من 9%، في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة بعد ارتفاع في مقايضات التخلف عن سداد الائتمان ليلة الخميس، حيث استمرت المخاوف بشأن استقرار البنوك الأوروبية. تراجعت أسهم المقرض الألماني لليوم الثالث على التوالي وفقدت الآن أكثر من خمس قيمتها حتى الآن هذا الشهر.

وقفزت مقايضات التخلف عن سداد الائتمان – وهي شكل من أشكال التأمين لحملة سندات الشركة ضد التخلف عن السداد – إلى 173 نقطة أساس ليلة الخميس من 142 نقطة أساس في اليوم السابق.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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