شكرا لاهتمامكم بخبر ضجة حول شبيه بوتين.. ومفاجأة لرويترز عن الرئيس الحقيقي بين الصور الثلاثة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ضجة حول شبيه بوتين.. ومفاجأة لرويترز عن الرئيس الحقيقي بين الصور الثلاثة



انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي ثلاث صور للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث يزعم إنه يستخدم بديلا مزدوجا له في بعض زياراته وتساءلوا عن بوتين الحقيقي بين الصور المنشورة.

وتكشف الصور الثلاث التي تنشر على أنها التقطت خلال أواخر فبراير ومارس تغييرات في شكل الرئيس بوتين خاصة في منطقة الذقن.

كما كشف تقرير رويترز عن مفاجأة بأن الصور الثلاثة حقيقية للرئيس الروسي وإلى أن هذا المنشور يضم معلومات خاطئة تتعلق بتواريخ ومواقع التقاط الصور.

وبعد التحقق منها تبين أن الصورة الأولى التي يقال إنها التقطت في 21 فبراير تبين أنها تعود إلى فبراير من عام 2020 وكانت وكالة الأنباء الروسية “تاس” قد نشرتها حينها.

وتظهر المنشورات أن الصورة الثانية التقطت في 18 مارس في سيفاستوبول والثالثة في 19 مارس في ماريوبول.

وبالتحقق منها تبين أن هذه الصور هي من لقطات لزيارة بوتين لمدينة ماريوبول الأوكرانية التي احتلتها القوات الروسية.

ويؤكد تقرير لوكالة رويترز أن مقاطع الفيديو التي نشرت لزيارة بوتين في ماريوبول تظهر ارتدائه المعطف ذاته.

وعرض التلفزيون الحكومي الكثير من اللقطات لبوتين في أثناء جولته السبت في أرجاء المدينة حيث التقى مع سكان جرت عملية إعادة تسكينهم.