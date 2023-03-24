شكرا لاهتمامكم بخبر استهداف 14 شركة صينية بقيود على استيرادها التكنولوجيا الأميركية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن استهداف 14 شركة صينية بقيود على استيرادها التكنولوجيا الأميركية



أضافت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس، 14 شركة صينية إلى قائمة شركات غير مٌتحقق من أنشطتها مما يجبر المصدرين الأميركيين على تعزيز إجراءات الفحص الفني النافي للجهالة قبل شحن البضائع إلى هذه الشركات لأن المسؤولين الأميركيين لم يتمكنوا من فحصها.

وتعني الإضافة إلى القائمة حظرا يستمر 60 يوما على التصدير لهذه الشركات وقد تليه عقوبات أشد.

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وشركتا إيكوم انترناشيونال وبي آند دبليو إندستري المسجلة في هونغ كونغ من بين الكيانات التي أضيفت إلى القائمة. ولم ترد الشركتان ولا السفارة الصينية في واشنطن بعد على طلبات للتعليق.

وقال دون جريفز، نائب وزير التجارة الأميركي، في بيان عقب الإعلان “فرض ضوابطنا على الصادرات جزء مهم من حماية الأمن القومي الأميركي… نحن ملتزمون باستخدام جميع الأدوات المتاحة لمعرفة كيفية استخدام التكنولوجيا الأميركية المتقدمة في جميع أنحاء العالم”.

واستخدمت الولايات المتحدة قيودا على صادرات السلع الأميركية كأداة رئيسية لإحباط تقدم بكين التكنولوجي مما أدى إلى تصعيد التوتر بين البلدين.

وأضافت وزارة التجارة التي تشرف على ضوابط الصادرات الأميركية 18 كيانا آخر إلى القائمة من 10 دول.