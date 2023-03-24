شكرا لاهتمامكم بخبر أحمد فهمي يكشف كواليس “سره الباتع”.. ولماذا لم تظهر أسماء الممثلين! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أحمد فهمي يكشف كواليس “سره الباتع”.. ولماذا لم تظهر أسماء الممثلين!



انطلقت مساء أمس الخميس أولى حلقات مسلسل “سره الباتع” الذي أحدث ضجة منذ الإعلان عنه، وهو قصة الكاتب الراحل يوسف إدريس ومن إخراج خالد يوسف.

وحول المسلسل اللافت للانتباه بأحداثه المثيرة، قال الفنان أحمد فهمي أنه عمل ضخم يتحدث عن حقبتين زمنيتين هما العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر، وشارك فيه 600 ممثل من بينهم 60 نجما أساسيا.

أفيش مسلسل “سره الباتع” لخالد يوسف

كما أشار فهمي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “تفاعلكم” المذاع على قناة “العربية”، إلى أن العمل لم يتحدث فقط عن الهوية المصرية وإنما تناول جوانب اجتماعية كبيرة جداً، لافتاً إلى حرص المخرج خالد يوسف على تحقيق التوازن بين قوة المسلسل من ناحية عمق أحداثه، ونجاحه جماهيرياً.

الفنان أحمد فهمي والمخرج خالد يوسف



خالد يوسف

وحول عدم كتابة أسماء الممثلين في “تتر” المسلسل، قال فهمي إن العمل يضم عددا كبيراً من النجوم وكلهم يعرفهم الجمهور بالاسم ومساحة المقدمة لم تكن لتحتمل كل الأسماء، فارتأوا أنه من الأفضل عدم كتابة أسماء كما يحدث في الأعمال الأجنبية وهو أمر غير مألوف في مصر، لكنهم قرروا أنه الأنسب.

وحول انتهائه من تصوير المسلسل الذي لاقت أولى حلقاته تفاعلا جماهيرياً كبيرا، قبل رمضان قال فهمي أن المخرج خالد يوسف حرص أن يتسلم كل حلقات المسلسل قبل الشروع في التصوير، ورتب الأمور بشكل غير معتاد مما جعل الانتهاء قبل رمضان بنحو أسبوع أو 10 أيام أمر أمكن تحقيقه.

ويشارك في المسلسل الفنان أحمد السعدني، وريم مصطفى، وحسين فهمي، وحنان مطاوع، وأحمد عبد العزيز، وهالة صدقي ومحمود قابيل وعدد كبير من النجوم والفنانين.