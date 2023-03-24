عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن العلماء يراقبون كويكبا عملاقا سيقترب من الأرض ليلة 26 مارس



تراقب الشبكة الدولية للتلسكوبات البصرية التابعة لمعهد “كيلديش” للرياضيات التطبيقية بالأكاديمية الروسية للعلوم كويكبا عملاقا، من المقرر أن يقترب من كوكب الأرض في ليلة 26 مارس، وذلك حسبما أعلن معهد الرياضيات التطبيقية على تطبيق تليغرام.

وأشار المعهد إلى أن كويكب “دي زي 2” سيقترب من كوكب الأرض في ليل 25-26 مارس، بمسافة 175 ألف كيلومترا، ووفقا لبيانات المعهد سيكون من الممكن رؤية الكويكب لفترة زمنية قصيرة حتى باستخدام تلسكوبات الهواة.

كما أشار المعهد إلى أن أبعاد الكويكب وأكبرها نحو 50 مترا تجعله أكبر جسم يطير داخل مدار الأرض منذ شهر يونيو 2020.