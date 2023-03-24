شكرا لاهتمامكم بخبر “UBS” يسابق الزمن لإتمام صفقة “كريدي سويس” قبل أواخر أبريل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “UBS” يسابق الزمن لإتمام صفقة “كريدي سويس” قبل أواخر أبريل



قال مصدران مطلعان على خطط السلطات السويسرية ومجموعة (يو.بي.إس) إن الطرفين يسابقان الزمن لإتمام صفقة استحواذ على مجموعة كريدي سويس في غضون أقل من شهر، وذلك في محاولة لاستبقاء عملاء البنك وموظفيه.

لكن المصدرين اللذين طلبا إخفاء هويتهما بسبب حساسية المسألة قالا إن دمج كريدي سويس في يو.بي.إس ربما يستغرق وقتا أطول، يحتمل أن يكون شهورا، لأن الصفقة بحاجة إلى موافقة الجهات التنظيمية عليها في عشرات الدول.

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ورفض متحدثون باسم (يو.بي.إس) و”كريدي سويس” التعليق.

وقال توماس جوردان رئيس مجلس إدارة البنك المركزي السويسري الخميس، “التزم يو.بي.إس التزاما تاما بالاستحواذ على “كريدي سويس”.. الآن من المهم للغاية أن يبذل الطرفان قصارى جهدهما ليكون الاستحواذ ناجحا”، متوقعا أن يكون الأسبوعان المقبلان حاسمين.

وتابع “هذا ضروري قطعا وحصلنا على جميع الالتزامات من كلا الطرفين بأنهما سيبذلان قصارى جهدهما لينجح هذا الاستحواذ”.

ورفض نائب رئيس مجلس الإدارة التعليق عند سؤاله عن تفاصيل أكثر تحديدا عن توقيت إتمام الصفقة في المؤتمر الإعلامي نفسه.

وقال كولم كيليهر رئيس مجلس إدارة (يو.بي.إس) يوم الأحد “ننتظر الموافقات التنظيمية النهائية على الصعيد العالمي، لذلك سنتمم هذه الصفقة بأسرع ما يمكن.. سيستغرق إتمامها على نحو فعال أسابيع أو شهورا قصيرة”.