أخبار اليمن : إزالة 150 مخالفة من أسواق الحديدة

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إزالة 150 مخالفة من أسواق الحديدة

تمكنت الحملة الميدانية التي نفذها مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة الحديدة من ازالة 150 مخالفة في أسواق مديريات مدينة الحديدة. إزالة 150 مخالفة من أسواق الحديدةتمكنت الحملة الميدانية التي نفذها مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة الحديدة من ازالة 150 مخالفة في أسواق مديريات مدينة الحديدة. وأوضح مدير مكتب الأشغال والطرق بالمحافظة المهندس محمد مثنى، أن الحملة استمرت عشرة أيام وتمكنت من إزالة الصناديق والبسطات ومظاهر البيع العشوائية في الطرق الرئيسية والخطوط العامة بمديريات الحالي والحوك والميناء المخالفات. وأكد أن المكتب لن يتهاون في رفع مظاهر البيع العشوائية التي تسبب بحدوث اختناقات مرورية وإعاقة حركة السير، منوها بتعاون السلطة المحلية بالمحافظة وتزويدها بعدد من المعدات والاليات لرفع العشوائيات والمخالفات خصوصا مع ازدحام الشوارع في شهر رمضان.

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