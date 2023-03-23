أخبار اليمن : رصد 82 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

رصد 82 خرقاً لقوى العدوان في الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 82 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، غارتين للطيران التجسسي على الجبلية، وتحليق 10 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً، استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، و67 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.