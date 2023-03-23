شكرا لاهتمامكم بخبر انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو إلى -19.2 في مارس والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو إلى -19.2 في مارس
أظهرت بيانات اليوم الخميس أن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تراجعت 0.1 نقطة في مارس/آذار عن رقم فبراير/شباط.
وقالت المفوضية الأوروبية إن تقديرا أوليا أظهر أن معنويات المستهلكين في المنطقة انخفضت إلى -19.2 هذا الشهر من -19.1 في فبراير/شباط.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعا إلى -18.3.
وفي الاتحاد الأوروبي ككل، تراجعت ثقة المستهلكين 0.1 نقطة إلى -20.7.
تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو
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