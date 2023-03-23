شكرا لاهتمامكم بخبر أرباح “المنجم” تقفز إلى 290.2 مليون ريال في 2022.. وتوصية بتوزيع 10% أرباحاً نقدية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أرباح “المنجم” تقفز إلى 290.2 مليون ريال في 2022.. وتوصية بتوزيع 10% أرباحاً نقدية



ارتفع صافي أرباح شركة “المنجم للأغذية” بنسبة 74.71% في 2022، إلى نحو 290.2 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 166.1 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الخميس، إن مبيعاتها زادت بنسبة 15.58% في 2022، إلى نحو 2.97 مليار ريال، مقابل مبيعات بقيمة 2.57 مليار ريال في 2021.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2022م، بنسبة 10%.

وأوضحت في بيان، أن قيمة التوزيعات تبلغ 60 مليون ريال، موزعاً على عدد 60 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال.

وأضافت أنه سيتم دفع الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة.

وذكرت أنه سيتم تحديد تاريخ دفع الأرباح بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.