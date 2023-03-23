شكرا لاهتمامكم بخبر أرباح “لازوردي” تقفز لـ 34.2 مليون ريال في 2022.. وتوصية بتوزيع 3% أرباحاً نقدية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أرباح “لازوردي” تقفز لـ 34.2 مليون ريال في 2022.. وتوصية بتوزيع 3% أرباحاً نقدية



ارتفع صافي أرباح شركة “لازوردي للمجوهرات” بنسبة 55.45% في 2022، إلى نحو 34.2 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 22 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الخميس، إن مبيعاتها زادت بنسبة 1.43% في 2022، إلى نحو 1.99 مليار ريال، مقابل مبيعات بقيمة 1.97 مليار ريال في 2021.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2022 على مساهمي الشركة، بنسبة 3%.

وأوضحت في بيان، أن قيمة التوزيعات تبلغ 17.25 مليون ريال، موزعاً على عدد 57.5 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.30 ريال.

وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة (يوم الاستحقاق).

وأشارت إلى أنه سيتم تحديد موعد الجمعية العامة للمساهمين بعد الحصول على الموافقات النظامية والتي سيتم من خلالها اعتماد توصية مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

وذكرت أنه سيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.