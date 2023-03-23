عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن كيف سيتحرك الدولار خلال الفترة المقبلة؟



قال الرئيس التنفيذي لشركة ميار كابيتال عبد العزيز عبدالله النعيم، في مقابلة مع العربية، إن الفيدرالي الأميركي أعطى إشارات بشأن تغيير لهجته فيما يتعلق بزيادة أسعار الفائدة وسط تلميحات بأنها ستكون وقت الحاجة.

وأضاف النعيم أنه تم الكشف عن طرح مسألة عدم رفع الفائدة للمناقشة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير والذي أقر زيادة بواقع 25 نقطة أساس، وهو ما يعطي مخرجا مستقبلا وإشارة إلى أنه في وضع متحفظ مع متابعة الأحداث الأخيرة.

وأوضح أن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري شهدت تقدم للفيدرالي الأميركي في سباق زيادة الفائدة على البنوك المركزية الأخرى، وهو ما انعكس على سعر الدولار خلال هذه الفترة وتحقيقه مستويات تاريخية مرتفعة أمام سلة العملات.

وتابع: اعتبارا من أكتوبر الماضي البنوك المركزية بدأ تلحق بالفيدرالي الأميركي في زيادة أسعار الفائدة، وأعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي يستطيع أن يتوقف قبل باقي البنوك المركزية، وهو ما قد يزيد من استمرارية ضعف الدولار أمام العملات على المدي المتوسط”.