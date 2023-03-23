شكرا لاهتمامكم بخبر ارتفاع الأسهم الأميركية عند الفتح مع تزايد الآمال بشأن وقف زيادات الفائدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ارتفاع الأسهم الأميركية عند الفتح مع تزايد الآمال بشأن وقف زيادات الفائدة



فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية مرتفعة، اليوم الخميس، بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لاقترابه من وقف مؤقت لزيادات أسعار الفائدة وسط اضطرابات في القطاع المصرفي تهدد بحدوث ركود اقتصادي حاد.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 71.38 نقطة، أي 0.22 %،عند الفتح إلى 32101.49 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 22.24 نقطة، أي 0.56%،إلى 3959.21 نقطة بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 141.36 نقطة، أي 1.21%،، مسجلا 11811.32 نقطة عند الفتح.

أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضا، اليوم الخميس، قرب أعلى مستوى في الجلسة في ظل تعافي الأسواق الآسيوية بصفة عامة مع تقييم المستثمرين لتلميحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) بأنه سيخفف من وتيرة تشديد السياسة النقدية.

وأنهى المؤشر نيكاي التعاملات متراجعا 0.17 %، عند 27419.61 نقطة لكنه قرب أعلى مستوى في الجلسة البالغ 27461.97نقطة .

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.29% مسجلا 1957.32 نقطة لكنه تماسك قرب أعلى مستوى في الجلسة الذي بلغ 1960.14 نقطة.

واقتفت الأسهم اليابانية بذلك أثر تراجع وول ستريت الليلة الماضية بما يرجع بالأساس لتصريحات أدلت بها وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، لنواب بأنها لن تبحث أو تناقش مسألة التأمين الشامل للودائع المصرفية الأميركية دون موافقة من الكونغرس.

وزادت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الضغط على معنويات السوق إذ قال إن الفيدرالي الأميركي سيفعل “ما يكفي” لكبح التضخم.