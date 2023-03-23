شكرا لاهتمامكم بخبر انهيار أسهم شركة “بلوك” بعد تحقيق عن عمل احتيالي.. إيلون ماسك بين الضحايا! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن انهيار أسهم شركة “بلوك” بعد تحقيق عن عمل احتيالي.. إيلون ماسك بين الضحايا!



تراجعت أسهم شركة “Blocks” التابعة لجاك دورسي مؤسس تويتر، بعد أن قالت شركة “Hindenburg Research” إن تطبيق “Cash App” للشركة يسهل الجريمة ويفتقر إلى ضوابط امتثال قوية.

وتحدث التقرير عن تعاملات مشبوهة للشركة ومساعدتها في غسل قرابة مليار دولار.

استهدفت “هيندنبورغ” شركات أخرى ضخمة من قبل، بما في ذلك مجموعة Adani الهندية.

انخفض السهم بنسبة 19%، بعد أن زعمت شركة “هيندنبورغ” اليوم الخميس، أن الشركة سمحت للنشاط الإجرامي بالعمل مع ضوابط متساهلة وتضخم قاعدة مستخدمي تطبيق “Cash App”، وهو مقياس رئيسي للأداء.

وصفت “هيندنبورغ” أنظمة “Block” الداخلية بأنها “نهج” متوحش “للامتثال”.

قالت “هيندنبورغ” في تقريرها: “خلص التحقيق الذي أجريناه لمدة عامين إلى أن “Block” استفاد بشكل منهجي من الخصائص الديموغرافية التي تدعي المساعدة”. قالت شركة الأبحاث إن تطبيق “Block’s Cash” ازدهر بفضل خدمة العملاء “غير المتعاملين مع البنوك”.

ويزعم التقرير أن هؤلاء العملاء الذين لا يتعاملون مع البنوك كانوا متورطين في نشاط إجرامي أو غير قانوني. كما زعم “هيندنبورغ” أن برامج الامتثال الخاصة بتطبيق Cash App كانت قاصرة.

كجزء من التحقيق الذي استمر لمدة عامين، تحدثت “هيندنبورغ” مع العديد من الموظفين السابقين الذين وصفوا كيف تم قمع المخاوف الداخلية وتجاهل مخاوف المستخدمين، حتى مع تفشي “النشاط الإجرامي والاحتيال المزعوم على منصتها”.

وكشف التقرير عن تجارب عديدة قام فيها بانتحال شخصيات مشهورة مثل إيلون ماسك ودونالد ترمب وقام التطبيق بالموافقة، كما أنهم وجودوا أكثر من حساب باسم جاك دورسي في الشركة، وفقا لتقرير نشرته شبكة “CNBC” الأميركية.

وتزعم الشركة أنه عند صنع حساب باسم دونالد ترامب والقيام بالخطوات المطلوبة تم تفعيل الحساب الزائف ووصلت البطالة من الشركة باسم ترامب في اليوم التالي

يتضمن تقرير “هيندنبورغ” الشامل لقطات شاشة للأنظمة الداخلية ورسائل الموظفين. كما سلطت الضوء على التقارير المالية الخاطئة المزعومة.

زعمت “هيندنبورغ” أن ما يصل إلى 35% من أرباح التطبيق النقدي مستمدة من رسوم التبادل. هذا ما يقرب من 892 مليون دولار من العائدات التي قالت الشركة إنه يجب أن يحدها القانون.

لكن “بلوك” يتجنب الحد الأقصى التنظيمي المفروض على المؤسسات المالية الكبيرة عن طريق توجيه الإيرادات من خلال بنك صغير، على حد زعم “هيندنبورغ”.

وقال التقرير “قدر الموظفون السابقون أن 40% -75% من الحسابات التي قاموا بمراجعتها كانت مزيفة أو متورطة في الاحتيال أو كانت حسابات إضافية مرتبطة بفرد واحد”.

لم يرد ممثلو “Block” على الفور على طلب للتعليق.

كتب هيندنبورغ: “باختصار ، نعتقد أن “Block” قد ضلل المستثمرين بشأن المقاييس الرئيسية، واحتضن أسوأ ممارسات الامتثال من أجل تعزيز النمو والربح من تسهيل الاحتيال ضد المستهلكين والحكومة”.