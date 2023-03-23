عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس



قالت وكالة الأنباء الأردنية إن البنك المركزي رفع اليوم الخميس أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارا من الأحد المقبل‭.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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