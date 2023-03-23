أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يتلقى برقية تهنئة من السيد عبدالملك الحوثي

رئيس المؤتمر يتلقى برقية تهنئة من السيد عبدالملك الحوثيتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي جاء فيها :

‏بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) صدق الله العظيم

الاخ العزيز الشيخ / صادق امين ابوراس

رئيس الموتمر الشعبي العام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

بمناسبة شهر الصيام شهر القران يسرني أن أبارك لكم في هذه المناسبة الايمانية العظيمة سائلا المولى جل وعلا أن يجعل فيه الخير والبركة لكم ولنا و لشعبنا اليمني العظيم ولجميع الأحرار في ميادين العزة والجهاد وأن يمن فيه بالنصر والتمكين وان يكتب لنا ولكم فية التوفيق والرحمه والمغفرة انه على ما يشاء قدير

وكل عام وانتم باالف خير

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اخوكم /عبدالملك بدرالدين الحوثي

حرر بتاريخ 30 شعبان 1444