شكرا لاهتمامكم بخبر الذهب يعزز مكاسبه مع رهانات على توقف زيادات الفائدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الذهب يعزز مكاسبه مع رهانات على توقف زيادات الفائدة



عززت أسعار الذهب مكاسبها، اليوم الخميس، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي” إلى أن نهاية دورة التشديد النقدي ربما تلوح في الأفق.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.4%، إلى 1976.80 دولار للأوقية بحلول الساعة 09:10 بتوقيت غرينتش بينما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.5%، إلى 1979.20 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2%، مما يزيد جاذبية الذهب للمشترين بالعملات الأخرى.

ويعتقد صانعو السياسات في المركزي الأميركي أن التغلب على التضخم ربما يتطلب زيادة واحدة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام، لكن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قال في مؤتمر صحافي إن البنك سيتخذ الإجراءات “الكافية” لخفض التضخم إلى 2%، وسيرفع الفائدة لمستويات أعلى لو لزم الأمر.

وسجل الذهب يوم الاثنين أعلى مستوى في عام متجاوزا 2000 دولار للأوقية مع تزايد الطلب عليه بوصفه ملاذا آمنا إثر اضطرابات القطاع المصرفي إلا أنه تخلى عن بعض مكاسبه بعد صفقة إنقاذ بنك كريدي سويس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في السوق الفورية 0.8%، إلى 22.85 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 1.1%، إلى 988.23 دولار وصعد البلاديوم 0.9%، إلى 1464.01 دولار.