حصريا رابط الحلقه 119.. الان موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 119 مترجمة والقنوات الناقلة مصير جيركوتاي

عدن - ياسمين عبد العظيم - ينتظر عشاق الدراما التركيه متابعه مسلسل قيامه المؤسس عثمان الحلقه 119 والتي شهدت احداث كبيره جدا في الحلقه الماضيه حيث قام ايمان بالهجوم على عثمان وكذلك محاصره القبائل التركيه ام عثمان التي قامت بها السلطانه اسمهان وكذلك قاده ويبحث العديد من المتابعين وعشاق الدراما التركيه عن الحلقه 119 التي سوف تذاع على عده مجموعه من القنوات الناقله لمسلسل عثمان الحلقه 119.

ما في ظل اللحظات الاخيره والحلقات الاخيره زادت مؤشرات بحث جوجل من اجل متابعه الحلقه الجديده لقيامه المؤسس عثمان ومن المتوقع ان تشهد الحلقه القادمه نسبه مشاهدات عاليه بعد الصراع الذي اشتدت بين عثمان ونعيمان بعد ان قام عثمان بقتل الوف واسترجاع قلعه اينغول وقام ايمن في المقابل بقطع رقبه سيد اكتوم امام الجميع وبعدها اشتدت الحلقه التي سوف تذاع على قناه مصر ام الدنيا وقناه اي تي في التركيه وقناه اليرموك وعدد كبير جدا من القنوات التي تذاع مسلسل قيامه المؤسس عثمان.

عثمان يقوم بفتح اينغول من جديد

وظهرت العديد من الحلقات الشيقه للغايه من مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 119 والتي سوف تشهد نجاحا كبيرا بعد الاحداث التشويقيه للمسلسل في الحلقات الماضيه حيث ان جاءت الحلقه الماضيه باحداث كبيره جدا وقام عثمان بعمل الكثير من الفخاخ لجروب المغول وبعد ان قام باخراج تورغوت من جحر المغول واستطاع عثمان ان يكسب العلاقه بينه وبين السلطانه اسمهان من اجل تقويم جيش كبير جدا لمحاصره المغول وطرده من الاراضي السجلوقيه.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

القمر: ترك سات

التردد: 11628

الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

الجودة:HD

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر:- نايل سات

التردد:- 12034

التصحيح:- 3/4

الاستقطاب:- افقي

الترميز:- 27500

القمر:- عرب سات

التردد:- 11034

الترميز:- 27500

الاستقطاب:- عمودي