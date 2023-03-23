شكرا لاهتمامكم بخبر “الأنصاري المالية” تعتزم تسعير طرحها عند الحد الأعلى البالغ 1.03 درهم للسهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “الأنصاري المالية” تعتزم تسعير طرحها عند الحد الأعلى البالغ 1.03 درهم للسهم



ينتهي اكتتاب شريحة الأفراد في الطرح العام لأسهم شركة الأنصاري للخدمات المالية في سوق دبي المالي، اليوم الخميس، على أن تنتهي مهلة الاكتتاب لشريحة المستثمرين المؤهلين يوم غد الجمعة.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن “الأنصاري” تخطط لتسعير اكتتاب أسهمها عند الحد الأعلى البالغ 1.03 درهم للسهم، وفي هذه الحالة قد يخسر المكتتبون بأسعار أدنى من ذلك، فرصة الحصول على أسهم.

يذكر أنه تم تغطية الاكتتاب العام لشركة “الأنصاري” بشكل كامل بعد انطلاقه بساعة واحدة، في أول طرح عام في سوق دبي المالي هذا العام.

كانت الشركة قد طرحت 10% من رأسمالها للاكتتاب، ما يعادل 750 مليون سهم، ليكون أول اكتتاب بسوق دبي المالي هذا العام.

ومن المتوقع إدراج الأسهم في البورصة بحلول السادس من أبريل/نيسان.

ونشأت الأنصاري كشركة عائلية في عام 1966، وصارت واحدة من أكبر شركات الصرافة في المنطقة. وحتى نهاية عام 2022، بلغ عدد فروعها 231 فرعا، وعدد العاملين بها 4123.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 595 مليون درهم (162.01 مليون دولار) العام الماضي ارتفاعا من 491 مليون درهم في 2021. وارتفع الدخل التشغيلي إلى 1.15 مليار درهم من 988 مليون درهم في 2021.

وتستهدف الأنصاري توزيعات أرباح بحد أدنى 600 مليون درهم لعام 2023، على أن تتم التوزيعات في أكتوبر/تشرين الأول وأبريل/نيسان من العام المقبل.