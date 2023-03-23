رمضان 2023 .. تسريب الحلقة الأولى كاملة وظهور صورة ياسين التهامي مسلسل ضرب نار الحلقة الأولى!!

عدن - ياسمين عبد العظيم - يخوض الفنان احمد العوضي والنجم الكبيره ياسمين عبد العزيز مسلسل من المسلسلات الكبيره جدا في السباقه رمضانيه مسلسل ضرب نار على احد المواقع التي تم تسريب الحلقه الاولى من المسلسلات الدراميه الرمضانيه وشهد مسلسل لا ضرب نار الحلقه الاولى ظهور ايمن الكبير النجم الكبيره ياسمين عبد العزيز.

وظهرا الحلقه الاولى من مسلسل ضرب نار على ظهور من الشخصيات العديده والكبيره جدا منهم المنشد وشيخ المنشدين ياسين التهامي مشاهده مسلسل ضرب نار بيبرامو ودعايه كبيره جدا حيث جاء عنوان دعايه بعنوان الدنيا حيث يقوم احمد شيبه بغناء مسلسل ضرب نار.

وجاء تصوير مسلسل ضرب نار في احد المشاهد في منطقه العين السخنه والتي تتواجد فيها ياسمين عبد العزيز مسلسلات الفنان احمد العوضي مع الفنانه ياسمين عبد العزيز محققه مسلسلات رمضان ليله الجمعه بين الفنان احمد العوضي وياسمين عبد العزيز نجاحا كبيرا في السنوات الماضيه بعد نجاح مسلسل اللي مالوش كبير في رمضان الماضي الذي حقق نسبه مشاهده عاليه ونشره الفنانه الجميله ياسمين يجمعنا مع الفنان احمد العوضي وقالت معلقه على الصوره ضرب نار في رمضان 2023