شكرا لاهتمامكم بخبر الأسهم الأوروبية تفتح منخفضة بعد رفع الفائدة الأميركية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الأسهم الأوروبية تفتح منخفضة بعد رفع الفائدة الأميركية



فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الخميس، بعد جلسة تداول ضعيفة في وول ستريت قبل يوم، عندما أعلن مجلس الاحتياطي الفيدالي رفعا لأسعار الفائدة كان متوقعا على نطاق واسع بمقدار 25 نقطة أساس، وألمح إلى أنه قد يعلق سياسة التشديد النقدي قريبا.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلق عند أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، أمس الأربعاء.

واستقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعد جلسة مضطربة في وول ستريت عقب رفع مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة إلى نطاق بين 4.75 و5% على الرغم من الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي، لكنه تراجع عن حديثه بشأن “استمرار الزيادات” في الفائدة.

وهبطت أسهم البنوك الأوروبية 1% لتقود خسائر القطاع المالي، وخفضت سيتي غروب التصنيف الائتماني للقطاع، محذرة من أن الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة ستؤثر على النشاط الاقتصادي وأرباح البنوك.

ويتوقع المستثمرون رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية في المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا في وقت لاحق اليوم.

فيما ارتفع سهم سانوفي 3.9 % بعد أن قالت شركة الأدوية الفرنسية إن عقارها لعلاج الربو والأكزيما، الذي تطوره بالاشتراك مع شركة ريجينيرون حقق جميع الأهداف في التجارب لعلاج “رئة المدخنين”.