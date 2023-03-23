شكرا لاهتمامكم بخبر “توشيبا” تقبل عرض الاستحواذ من تحالف شركات يابانية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “توشيبا” تقبل عرض الاستحواذ من تحالف شركات يابانية



من المقرر أن تقبل شركة “توشيبا” عرض استحواذ من قبل تحالف يضم “جابان إندستريال بارتنرز” (JIP)، وفقاً لما أفادت به صحيفة “Nikkei”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

تم تمرير القرار في اجتماع مجلس الإدارة في، اليوم الخميس، وتقدر قيمة الاستحواذ بحوالي تريليوني ين (15.3 مليار دولار).

وستنهي هذه الخطوة إعادة الهيكلة في توشيبا، والتي بدأت بعد أن تلقت الشركة أول عرض استحواذ لها، في ربيع عام 2021.

بعد مناقشات من قبل لجنة خاصة مكونة من مديرين خارجيين، قرر مجلس الإدارة المكون من 12 عضواً، والذي يشمل مديري توشيبا الداخليين، قبول اقتراح “JIP”.

ستواصل “JIP” عملية تقديم عرض الاستحواذ، وبمجرد حصولها على الموافقة، ستقوم JIP بشراء الأسهم من المساهمين الحاليين من خلال عرض الاستحواذ الخاص بها وستحول شركة “توشيبا” إلى شركة خاصة.

سيتم تمويل عملية الاستحواذ من خلال استثمارات من حوالي 20 شركة يابانية، بما في ذلك Orix وRohm وChubu Electric Power، بالإضافة إلى قروض من البنوك اليابانية. وتهدف الخطة إلى تعزيز قيمة توشيبا من خلال جعلها تتعاون مع الشركات المستثمرة.

في أبريل الماضي، بدأت “توشيبا” في طلب مقترحات إعادة الهيكلة علناً، بما في ذلك الشطب من القيد في البورصة. وقدمت JIP، التي حصلت على حقوق تفاوض تفضيلية من خلال عملية تقديم العطاءات، عرضاً للاستحواذ في نوفمبر. وبعد تلقي ارتباطات قروض من المؤسسات المالية، قدمت مقترحاً نهائياً في فبراير.

في عام 2015، وقعت شركة توشيبا في أزمة مالية عندما ظهرت مخالفات محاسبية وتكبدت شركتها التابعة والمشغلة لمحطة طاقة نووية أميركية خسائر فادحة. ولتجنب الإفلاس لمدة عامين متتاليين، قامت الشركة في عام 2017 بزيادة رأس مالها بنحو 600 مليار ين.