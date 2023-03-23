عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تسرب في خط أنابيب نفط جنوب شرق تركيا



قالت شركة بوتاش التركية الوطنية لخطوط الأنابيب اليوم الخميس إنها تواصل عمليات الإصلاح بعد تسرب بخط أنابيب النفط “باتمان-دورتيول” في جنوب شرق البلاد. وذكرت بوتاش في بيان أن الصمامات التي تغذي المنطقة أغلقت في غضون دقيقتين من بدء التسرب الليلة الماضية. وأضافت أنه تم إيقاف انتشار النفط باستخدام الحواجز ومن ثم منع تلوث السدود وقنوات الري، موضحة أن عمليات التطهير والإصلاح مستمرة.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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