شكرا لاهتمامكم بخبر “بيتكوين” تواصل ارتفاعاتها.. وعودة توقعات الـ 100 ألف دولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “بيتكوين” تواصل ارتفاعاتها.. وعودة توقعات الـ 100 ألف دولار



ارتفعت عملة بيتكوين ما يقرب من 70% حتى الآن هذا العام – ولا يزال المتعاملون في الصناعة متفائلون بمواصلة الصعود، وحتى أن البعض يتوقع أن أكبر عملة مشفرة في العالم يمكن أن تصل إلى آفاق جديدة.

وصلت بيتكوين سابقاً إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 68,990.90 دولاراً في نوفمبر 2021. ومنذ ذلك الحين هبطت بنحو 60%.

من جانبه، قال كبير المسؤولين الإستراتيجيين في بورصة العملات الرقمية “Gemini”، مارشال بيرد، إن مبلغ 100 ألف دولار قد يكون احتمالاً وارداً لعملة “بيتكوين”، وفقاً لما ذكره لشبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وأضاف بيرد: “أعتقد أن عملة بيتكوين في طريقها لاختراق أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا العام”.

ستحتاج “بيتكوين” إلى الارتفاع بحوالي 270% لتصل إلى 100000 دولار.

بدوره، قال كبير مسؤولي التكنولوجيا في مُصدر العملة المستقرة Tether، باولو أردوينو، إن “بيتكوين” يمكن أن “تعيد اختبار” أعلى مستوى لها على الإطلاق بالقرب من 69000 دولار.

وتشير توقعات الارتفاعات القياسية الجديدة إلى نظرة أكثر تفاؤلاً مما كانت عليه في يناير عندما قال التنفيذيون في الصناعة لشبكة “CNBC” إنهم يتوقعون أن يكون عام 2023 عاماً حذراً.

هل أصبح بيتكوين أخيراً “ذهباً رقمياً”؟

جزء من نظرة الصناعة الإيجابية على “بيتكوين” في الوقت الحالي ينبع في الواقع من كيفية أداء الأصل خلال الاضطرابات المصرفية التي أثارها انهيار بنك وادي السيليكون وفشل اثنين من المقرضين الودودين للتشفير “سيلفرغيت كابيتال”، و”سيغنيتشر بنك”.

وبدلاً من الانهيار، ارتفعت عملة “بيتكوين”.

وقال أنصار بيتكوين إن هذا دليل على أن العملة المشفرة تقدم بديلاً للنظام المصرفي التقليدي كمكان للناس للحفاظ على أموالهم آمنة.

لسنوات عديدة، جادل المدافعون عن “بيتكوين” بأن العملة المشفرة، هو شكل من أشكال “الذهب الرقمي” – وهو أصل آمن يمكن أن يوفر للمستثمرين تحوطاً ضد التضخم والاستثمار في أوقات الاضطرابات. ولكن على مدار السنوات القليلة الماضية، تم تداول “بيتكوين” بالارتباط مع الأسهم، ولا سيما بورصة ناسداك ذات الأسهم التقنية العالية.

هناك الآن علامات على الانفصال عن عملة بيتكوين التي تفوقت بشكل كبير على مؤشر ناسداك والعديد من الأصول الخطرة الأخرى والذهب هذا العام.

رهان الوصول إلى مليون دولار

كانت المناقشة حول المستوى الذي يمكن أن يصل إليه سعر العملة الرقمية هذا العام منتشرة منذ أن راهن بالاجي سرينيفاسان، المستثمر ورئيس التكنولوجيا السابق في “كوينباس”، في 17 مارس على أن قيمة “بيتكوين” ستكون مليون دولار أو أكثر في 90 يوماً. راهن بـ 2 مليون دولار.

كان الرهان رداً على مستخدم تويتر قال إنه سيراهن بمليون دولار على أن الولايات المتحدة لا تدخل في تضخم مفرط.

جادل سرينيفاسان بأن “العالم يعيد تسمية بيتكوين كذهب رقمي” مع بدء التضخم المفرط، مما يؤدي إلى تآكل قيمة الدولار الأميركي، وتبدأ الدول والأفراد والشركات في شراء كميات كبيرة من “بيتكوين”. التضخم المفرط هو الارتفاع الهائل في الأسعار في الاقتصاد.

سيمثل سعر “بيتكوين” الذي تبلغ قيمته مليون دولار أميركي زيادة قدرها 3600% تقريباً عن السعر الحالي للعملة الرقمية.