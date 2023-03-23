شكرا لاهتمامكم بخبر “هيندنبورغ” تستعد لضربتها التالية.. تقرير آخر كبير! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “هيندنبورغ” تستعد لضربتها التالية.. تقرير آخر كبير!



ستصدر شركة “Hindenburg Research” قريباً تقريراً جديداً عن هدف آخر، حسبما قال البائع على المكشوف في الولايات المتحدة في تغريدة قبل ساعات قليلة دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

اكتسبت الشركة التي يديرها نيت أندرسون مزيداً من الأهمية هذا العام بعد أن قضى تقريرها القاسي عن مجموعة الملياردير “غواتام أداني” على أكثر من 150 مليار دولار من القيمة السوقية للتكتل الهندي في حوالي 5 أسابيع منذ نشره في 24 يناير، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

واتهم التقرير السابق من “هيندنبورغ” مجموعة “أداني” الهندية بالاحتيال المحاسبي والتلاعب في الأسهم، وظلت الشركة في عمليات دفاع مستمرة، إلا أن التقرير فتح على “أداني” جبهة صراع أخرى داخلية، بعدما طلب أعلى محكمة هندية التحقيق في الإدعاءات.

لم تقدم أحدث تغريدة من قبل شركة الأبحاث ومقرها نيويورك أي تفاصيل حول توقيت إصدار التقرير التالي، أو ما تنوي قوله.

يذكر أن، “هيندنبورغ” ليس صندوق تحوط، ويفضل أن يُعرف باسم مجموعة أبحاث وتحليل والتي تعمل برأس مالها الخاص.

لاقت تغريدتها تفاعلاً كبيراً من المتابعين، وتم إعادة نشرها أكثر من 2700 مرة، فيما ظل المتابعين يتساءلون حول الكيان الجديد، وهل سيكون هندياً أم أحد البنوك الأميركية.

وإليك قائمة بأكبر الأسماء التي تحركت بعد أبحاث “هيندنبورغ”: