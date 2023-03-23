حصريا.. موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة الأولى والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هناك التي تصدرت المشهد في السباق الرمضانيه الحالي وجاءت عده مسلسلات مصريه كان من اشهرها مسلسل الفنان الكبير جدا والشهير محمد رمضان الذي حقق نجاحا كبيرا جدا في السنوات الماضيه وفي الاعوام الماضيه في السباق الرمضانيه.

منها مسلسل الاسطوره والعديد من المسلسلات الاخرى وكذلك مسلسل زين الذي حقق نجاحا كبيرا جدا في رمضان الماضي وخاضى الفنان محمد رمضان معركته الدراميه في رمضان الحالي بمسلسل كبير جدا وهو مسلسل جعفر العمده الذي يعرض على عده قنوات مصريه ومن اهمها قناه دي ام سي المصريه.

ويشارك الفنان محمد رمضان بمسلسل جعفر العمده في رمضان 23 والذي جاء للمخرج الكبير والذي عمل معه الفنان محمد رمضان عده مسلسلات كبيره قبل ذلك هو المخرج الكبير محمد سامي ويشارك في مسلسل جعفر عمده العديد من الفنانين الكبير منها الفنانه الكبيره زينه والفنانه مي كساب ومي العاصي والفنانه الجميله منه فضالي.

اوزاع مسلسل جعفر العمده على العديد من القنوات وكذلك شاشات عرض منصه واتش اي تي الكترونيه التي سوف يتم عرض المسلسل في تمام الساعه 8:30 مساء بتوقيت القاهره وجاءت شخصيه الفنان محمد رمضان في مسلسل جعفر العمده والتي يعتبرها البعض انه مسلسل كبير جدا وعمل درامي كبير جدا سوف يقوم بتحقيق نجاحا كبيرا جدا في السباق الرمضانيه.

ويرجع مسلسل جعفر العمده الى شخصيه مصريه تنتمي الى العديد من الاحياء الشعبيه التي لديها الانتماء الكبير جدا والتي تتصف بالرجوله وكذلك العديد من الاشياء الشخصيه وهو يحتوي على انسان طبيعي في النهايه صفه جيده جدا.