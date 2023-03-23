حالا.. تردد قنوات مسلسل قيامة عثمان 119 مترجم للعربية خيانة بيندار و فخ اسمهان لا عثمان

عدن - ياسمين عبد العظيم - يتابع العديد من المشاهدين مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 119 التي جاءت باحداث سيئه جدا بعد ان جاء القائد نيمان بالاستيلاء على سوغوت وجعل عثمان تحت امارته ويعد اهم احداث المسلسل قيامه عثمان الحلقه 119 هي مواجهات المغول مع القبائل التركيه حيث جاءت الحلقات الماضيه كلها تحكي قصه المغول والمعارك الداميه التي كان يقوم بها المغول والذين يواجهون اي شخص ولكن بعد ان قامت الدوله الارخانيه بالاستيلاء على عده مناطق واستلاء على القياده وجود العديد من شق الصفوف الداخليه استطاع المؤسس عثمان ان يقوم بتاسيس الدوله العثمانيه وتاتي الحلقه 119 باحداث كبيره جدا ومفاجات عديده جدا حيث يقوم عثمان بعمل كماء كبيره جدا لنيمان ويوقعه في العديد من المعارك التي سوف ينتصر فيها.

بعض قنوات مسلسلات الدراما التركيه بعرض مسلسل قيامه عثمان يوم الاربعاء في الساعه 8:00 مساء من كل اسبوع والتي تاتي على عده قنوات منها قناه مصر ام الدنيا وقناه تاتي اي تي في التركيه وكذلك قناه اليرموك الفضائيه وقناه الفجر الجزائريه والعديد من القنوات الاخرى التي تهتم باحداث الدراما التركيه والدراما العربيه لما فيها من التشويق.

واصبحت الحلقه 119 هي محطه انظار المتابعين لمتابعه العديد من الاحداث الشيقه للغايه واصبحت العديد من اطراف تلتف حول المؤثث عثمان منهم القاده التي كانوا يجتمعون حول السلطانه اسمهان ليزداد السلطان علاء الدين ضعف في قونيا وتصدر المغول المشهد وتحكم المشهد قونيا ولكن عثمان يقوم بالعديد من الكمائن للمغول والتخلص منهم وبعد ان بدا المسلسل قيامه عثمان بدايه مسلسل قيامه عثمان والكثير من المتابعين