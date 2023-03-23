رمضان 2023..موعد عرض مسلسل ضرب نار والقنوات الناقلة!!

عدن - ياسمين عبد العظيم - بدا السباق الرمضانيه بالعديد من برامو المسلسلات التي سوف تعرض في رمضان 2023 الشجاعه عده مسلسلات كبيره جدا في الاعلانات الاولى لها وعلى راسهم مسلسل ضرب نار الفنان احمد العوضي والفنانه الكبيره ياسمين عبد العزيز والذي يعملون مع بعضهم البعض في العديد من المسلسلات والدرامه التركيه حيث حققوا في رمضان الماضي نجاحا كبيرا جدا.

وجاء عرض مسلسل ضرب نار على قناه اون الفضائيه والتي سوف يذاع الخميس 2023 رين وهو اول ايام رمضان وياتي المسلسل في تمام الساعه 8:00 بتوقيت القاهره.

وتاتي احداث مسلسل ضرب نار للفنان احمد العوضي والفنان الجميله ياسمين عبد العزيز في اطار عمل اجتماعي الذي سوف يكون بالطريقه الصعيديه حول شاب اسمه جابر وهو من احدى محافظات الصعيد من محافظه سوهاج والذي يذهب الى العمل في القاهره من اجل البحث عن لقمه العيش والذي يتعرض الى كثير من الضغط والظروف الصعبه التي يواجهها في مصر من اجل كسب المال والعمل.

مسلسل ضرب نار وشارك فيه كوكبه كبيره جدا من نجوم الفني المصري وعلى راسهم الفنان احمد العوضي والفنانه ياسمين عبد العزيز وزهير المرشدين وكذلك الفنان احمد صادق وبدريه طلبة تاتي المسلسل من تاليف ناصر عبد الرحمن واخراج مصطفى فكري وسوف يعرض في رمضان الحالي وسوف يقوم من المتوقع ان يحدث المسلسل نجاحا كبيرا جدا بسبب مشاركه الفنان احمد العوضي والفنان ياسمين عبد العزيز