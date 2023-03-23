الان..مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 119 الجزء الرابع وتردد القنوات الناقلة مفاجأة عثمان وكشف الخونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتظر العديد من عشاق الدراما التركيه متابعه مسلسل الشهير الذي حاز على العديد من الجوائز على انحاء العالم وهذا على العديد من متابعين ومشاهدين وخاصه في الوطن العربي قيامه المؤسس عثمان حيث استطاع المسلسل تحقيق نجاحا كبيرا جدا وخاصه على مواقع التواصل الاجتماعي واحدث ضجه في عالم السوشيال ميديا مسلسل المؤسس عثمان مسلسلات التركيه المشهوره التي جاءت من خلال الدراما التركيه التي تحقيق قصه الدوله العثمانيه وكذلك تحقيق ومتابعه كيف اسست الدوله العثمانيه على يد عثمان بن أرطغرل.

ويبحث الكثير من عشاق الدراما التركيه عن موعد الحلقات والاخرى وموعد الحلقه من اسبوع الى اخر على مجموعه من القنوات التي تقوم بايداعه الحلقه يوم الاربعاء من كل بوع وسوف تاتي الحلقه 119 من مسلسل قيامه المؤسس عثمان الجزء الرابع التي توضعها كثير من عشاق الدراما التركيه وكذلك الدراما التاريخيه بعد ان حققت سلسله عثمان وارطغرل نجاحا كبيرا جدا كما جاءت العديد من المسلسلات التركيه الاخرى خلافا لمسلسل القيامه المؤسس عثمان مثل قيامه عثمان وكذلك الب ارسلان ونهضج السلاجقه العظمى والعديد من المسلسلات التركيه التي حازت على اعجاب المتابعين بصوره كبيره جدا حول العالم.

انتظر العديد من الدراما التركيه موعد الحلقة 119 التي تذاع على مجموعه قنوات كثيره جدا منها قناه اليرموك الفضائيه وكذلك قناه الفجر الجزائريه وكذلك قناه مصر ام الدنيا.

وبدات احداث مسلسل المؤسس عثمان ينتظره العديد من المتابعين حلقه طول الاخرى النظر لما فيها من الاكشن والدرامه التركيه وكذلك ظهور الشخصيات الكبيره جدا وخاصه بعد تدخل المغول في الاراضي السلجوقيه وكذلك جاء القائد نايمان بقوه كبيره جدا وعدد كبير جدا من المغول الاستيلائي على عثمان وتمرد عثمان الذي جاء قوي جدا في الحلقات الماضيه وياتي القائد المغولين من لبسط نفوذه على السلاجقه وارغامهم على دفع الديه والجزيه بطريقه كبيره جدا.

تردد قناة ATV الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الجزء الرابع:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10796.

الإستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.