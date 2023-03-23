أخبار اليمن : الشريف يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان

الشريف يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضانتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، جاء فيها:

الأخ المناضل الشيخ/ صادق بن أمين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكرم

يطيب لى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1444هجرية، أن أرفع اليكم خالص التهاني والتبريكات واصدق الامنيات بهذه المناسبة الدينية العظيمة على قلوب كل مسلم ومسلمة لما لها من دلالات دينية عظيمة تتضمنها فريضة الصيام.

انها لمناسبة لنعبر من خلالها عن الشعور بالفخر لما تبذلونه من جهود وتجسدونه من مواقف وطنية منتصرة لليمن ووحدتها وسيادتها واستقلالها وقيادتكم للمؤتمر لتجسيد وتمثل هذه المواقف الى جانب بقية القوى الوطنية الشريفة المقاومة للعدوان وهي مواقف ستظل محل اعتزاز كل مؤتمري ومؤتمرية وسيكتبها التاريخ بأحرف من نور.

مرة اخرى اهنئكم بهذه المناسبة، سائلاً المولى العلي القدير أن يجعله شهر خير وبركة وعافية ومحبة وتسامح وسلام وأُلفة، وأن يعيد هذه المناسبة عليكم بموفور الصحة والسعادة، وأن ينعم على وطننا بالسلام والأمن والأمان.

وكل عام وانتم وتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام واليمن بخير

أخوكم/

الشيخ/ خالد عبدالوهاب الشريف

الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية